«Уральские авиалинии» возвращают рейс Самара — Москва

Самолеты будут отправляться в российскую столицу по понедельникам в 7.00, а возвращаться в Самару — по вторникам в 22.30. Время в пути — 1.40.

Москва может показать очень многое: от златоглавых церквей до англиканских соборов, от небоскребов до сталинских высоток. В городе в любое время года проводятся фестивали и ярмарки.

Этот рейс — прекрасная возможность для самарцев спланировать свои поездки, используя гибкость расписания и удобные стыковки через столицу в другие города России и страны СНГ.

Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Частично или полностью их можно оплатить баллами программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в ней, могут сделать это на сайте авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений, на которых работают 46 авиалайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).