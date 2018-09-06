Без жары и завышенных цен. Эксперты о том, где провести «бархатный сезон»

Кто-то уже распрощался с летом, а кто-то, наоборот, только укладывает в чемодан купальник и солнцезащитный крем. На Черноморском побережье начался «бархатный сезон». О том, где и как выгоднее провести отпуск осенью, «АиФ-Юг» рассказали эксперты.

Осенью — дешевле

С сентября на Черноморском побережье Краснодарского края начался «бархатный сезон». По информации регионального Гидрометцентра, погода в это время на море идеальная для отдыха: не слишком жарко и не душно днём, вода прогрета до 25-26, местами до 28 градусов. Купальный сезон в районе Сочи Туапсе обычно заканчивается в первой декаде октября, а бывает — продолжается и до 20-25 октября. Затем температура воды в море опускается ниже 20 градусов. Искупаться ещё можно, но организму уже не комфортно.

«Сентябрь — прекрасное время для отдыха на нашем побережье. Уже больше десяти лет у нас с супругом традиция — выезжать в начале осени на море. В этот раз едем в Геленджик , — рассказывает краснодарка Анна Ковтун . — На пляжах и набережных спокойно, резко уменьшается количество отдыхающих. Много фруктов и зелени. Солнце в избытке, но нет изнуряющей жары. Мы путешествуем с маленькими детьми, поэтому для нас это важно. Ездили как-то в июле, большую часть времени приходилось сидеть в помещении. Выходили из номера только рано утром и уже после шести часов вечера. Сейчас же можно целый день проводить на свежем воздухе. Меньше дождей в это время, гроз и шквалистого ветра, как бывает в начале лета. Ну и нельзя не отметить, что цены в отелях и гостиницах уже гораздо ниже, чем в высокий сезон».

Семья Петренко из Брюховецкого района взяла путёвку в санаторий в Горячем Ключе. Пенсионеры Вера Сергеевна и Николай Васильевич провели лето дома, а точнее — на огороде.

«На каникулы к нам приезжали внуки. В селе им лучше, чем в квартире в душном городе. Теперь у них начался учебный год, а нам дети подарили путёвку с санаторно-курортным лечением, — объясняют они. — Уже не первый год отдыхаем в это время. Ездим на экскурсии, ходим на процедуры, много гуляем пешком. Отдохнём и вернёмся домой к заботам: пора делать заготовки на зиму».

Отели тоже готовятся к «бархатному сезону», продумывают проекты и спецпредложения.

«С 26 августа на курорте происходит спад, а с четвертого сентября сезон восстанавливается почти в полной мере. Публика, конечно, осенью другая. Редко можно увидеть семьи в полном составе с детьми школьного возраста. Как правило, приезжают пары с малышами или люди старше 45 лет, — комментирует директор крупного санатория в Анапе Наталья Согонова. — Снижаем цены на услуги, чтобы оставаться конкурентоспособными. Предлагаем с хорошей скидкой раннее бронирование. Экономя на путёвке, у туристов появляется больше возможностей для дополнительных развлечений. Летом же приходится по максимуму вкладываться в проживание/питание, не оставляя средств для похода, например, в ресторан или другое развлекательное место».

Из Крыма в Сочи

Недавно российский сервис онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для отдыха составил рейтинг самых популярных курортов Кубани на сентябрь. Возглавил ТОП-10 Сочи. За ним Анапа, Геленджик, Ейск, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Дивноморское, Голубицкая, Туапсе и Джубга. Туристы бронируют отдых в это время года на период от семи до десяти дней. На проживание потратят от 1425 до 2152 рублей в сутки. Кстати, дешевле всего обойдется жильё в Джубге, дороже — в Дивноморском.

«Предстоящий «бархатный сезон» туристический поток переориентируется из Крыма на Сочи, — говорит пресс-секретарь одного из крупнейших интернет-сервисов для путешественников Григорий Луговой. — Объём ранних продаж авиабилетов в Сочи на сентябрь-октябрь из российских городов вырос на 15%, в то время как продажи авиабилетов в Симферополь, напротив, сократились на 31%. Судя по аналитике нашего сервиса, в первые месяцы осени среди самых востребованных внутренних направлений выросла популярность у Сочи, Минеральных Вод и Калининграда, при этом в «минус» ушли Симферополь, Геленджик и Краснодар.

Что касается международных направлений, то наибольший рост популярности у курортов Турции: объём продаж авиабилетов в Анталию вырос в 6,5 раз, в Стамбул — в 3,8 раза. Также динамичный рост спроса продемонстрировали Тель-Авив (рост в 3,1 раза) и Тбилиси (рост в 2,3 раза). Объём проданных авиабилетов «туда-обратно» на сентябрь-октябрь с вылетом из Краснодара вырос по сравнению с прошлым годом на 13%: краснодарцы, судя по ранним бронированиям, будут путешествовать наступающей осенью больше. При этом в Краснодаре сложилась уникальная для российских регионов ситуация: спрос рейсов по России упал на 9%, а число забронированных авиабилетов за границу выросло на 31%. Средний чек на авиаперелёты «туда-обратно» из Краснодара по России вырос с 11 083 до 13 176 рублей, то есть на 18%, а за границу, напротив, снизился с 21 522 до 19 876 рублей, то есть на 8%.

Сани лучше готовить летом

Для походов в горы уже, наоборот, не самое удачное время. Если на побережье ещё тепло, то на высоте температура воздуха стремительно понижается, и начинается сезон дождей.

«Сейчас то время, когда до зимы ещё не скоро, но уже нужно одеваться теплее, — говорит инструктор по туризму Алёна Захарова. — Самое лучшее время для путешествий по горам и любования озёрами — вторая половина лета. До июля ещё многие возвышенности подо льдом. Осенью хорошо ходить по лесным массивам. Вот-вот начнётся буйство красок: хвойные деревья стоят зелёные, а лиственные — жёлтые, красные, рыжие. Красота непередаваемая».

«Бархатный сезон» давно считается наиболее мягким, комфортным периодом, — говорит руководитель туристического агентства Ольга Горхиян. — Его выбирают люди с хроническими заболеваниями, те, кто следит за своим здоровьем и заботится о нём. Межсезонье — не классическое время для санаторно-курортного лечения, но многие специально покупают путёвки именно на этот период. Хотя есть и минусы этой поры. Во-первых, пик аллергии. В нашем регионе, в Крыму имеется пыление. Спастись от неприятного недуга можно в Альпийских горах, на Средиземном море. По отзывам клиентов, подходит и Красная Поляна в Сочи. Второй недостаток, но уже касающийся непосредственно индустрии, — спад в туризме: на 10-15%. Какие сейчас популярны направления? Первое место держит Турция. Там сейчас благоприятные условия: нет изнуряющей полуденной жары, нет кишечных инфекций. В Греции и Испании в первой половине сентября ещё можно полежать на пляже, но во второй — уже прохладно».