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Новый терминал за 1 млрд рублей откроется в аэропорту Северной Осетии в 2021 году
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Новый терминал за 1 млрд рублей откроется в аэропорту Северной Осетии в 2021 году 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Двухэтажный терминал международного аэропорта «Владикавказ» в Северной Осетии планируется открыть к 2021 году. Стоимость инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"На встрече главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с представителями компании ООО «Новапорт Холдинг» обсуждался вопрос создания нового терминала, который появится в аэропорту не позднее 2021 года. Основной задачей компании на данный момент является увеличение технологических площадей для обслуживания пассажиров внутренних воздушных линий за счет строительства нового терминала", — говорится в сообщении.
Двухэтажный терминал площадью до 5 тыс. кв м будет располагаться слева от существующего здания и соединен с ним. Новый объект потребует порядка 1 млрд рублей инвестиций на первом этапе проекта.
Дальнейшее расширение комплекса запланировано в перспективе до 2030 года — в рамках проекта также планируется приобрести противопожарные машины, дополнительные автобусы для перевозки пассажиров. Будут создаваться и прямые рейсы в направлениях Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Сургут. Реализация данной программы позволит создать свыше 500 дополнительных рабочих мест.
С начала года аэропорт «Владикавказ» увеличил на 31% пассажиропоток за счет уже введенных дополнительных рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Турцию и др.
"Мы видим, что смена собственника положительно сказалась на качестве обслуживания граждан во владикавказском аэропорту. Мы говорили на нашей предыдущей встрече о реконструкции аэропорта, о том, что будем расширять маршрутную сеть. Речь шла и о международных рейсах — в этом году были налажены рейсы в Турцию, спасибо вам за это. Хочу еще раз подтвердить, что всяческое содействие со стороны властей республики вам будет оказано", — цитирует пресс-служба Битарова.
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