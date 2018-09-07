Рейс iFly из Новосибирска на Хайнань задержали на 8 часов

НОВОСИБИРСК , 7 сен — РИА Новости . Запланированный на раннее утро вылет рейса компании iFly из Новосибирска в Санью на курортном китайском острове Хайнань по техническим причинам отложили на восемь часов, всех пассажиров разместили в гостинице, сообщила РИА Новости старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова

"Задержан вылет самолета Airbus A-319, отправлявшегося по маршруту Новосибирск — Санья. В 04.05 местного времени (00.05 мск) борт должен был вылететь к месту назначения, но по технической причине авиакомпания iFly вылет отложила", — сказала собеседница агентства.

Горбунова добавила, что вылететь в Санью должны были 156 пассажиров, в том числе 29 детей и семь членов экипажа. Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием и разместили в гостинице, рассказала она.

"По данным авиакомпании, ориентировочное время вылета — в 12.00 местного времени (08.00 мск). Новосибирская транспортная прокуратуре контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", — сказала собеседница.

Авиакомпания пока не решила, будет ли подан резервный борт или пассажиров отправят тем же самолетом, добавила она.

Компания iFly была основана в 2009 году. Ее собственниками были структуры, близкие к туроператору Tez Tour.