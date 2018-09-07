Ещё
Рейс iFly из Новосибирска на Хайнань задержали на 8 часов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейс iFly из Новосибирска на Хайнань задержали на 8 часов 

РИА Новости + ещё 5 11 часов назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Запланированный на раннее утро вылет рейса компании iFly из Новосибирска в Санью на курортном китайском острове Хайнань по техническим причинам отложили на восемь часов, всех пассажиров разместили в гостинице, сообщила РИА Новости старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
"Задержан вылет самолета Airbus A-319, отправлявшегося по маршруту Новосибирск — Санья. В 04.05 местного времени (00.05 мск) борт должен был вылететь к месту назначения, но по технической причине авиакомпания iFly вылет отложила", — сказала собеседница агентства.
Горбунова добавила, что вылететь в Санью должны были 156 пассажиров, в том числе 29 детей и семь членов экипажа. Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием и разместили в гостинице, рассказала она.
"По данным авиакомпании, ориентировочное время вылета — в 12.00 местного времени (08.00 мск). Новосибирская транспортная прокуратуре контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", — сказала собеседница.
Авиакомпания пока не решила, будет ли подан резервный борт или пассажиров отправят тем же самолетом, добавила она.
Компания iFly была основана в 2009 году. Ее собственниками были структуры, близкие к туроператору Tez Tour.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию333
Президент Ирана обратился с призывом к России103
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу57
Новый глава ДНР сделал первое заявление186
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски133
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение