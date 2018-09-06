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Круглосуточная поддержка туристов Тульской области начала свою работу 1 сентября
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Круглосуточная поддержка туристов Тульской области начала свою работу 1 сентября 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
С 1 сентября 2018 года в Тульской области начала работу «Горячая линия» поддержки путешественников региона, сообщает новостной портал РИА. Телефонное информирование туристов осуществляется круглосуточно на бесплатной основе по всей России. В настоящее время служба поддержки работает в тестовом режиме.
По данным агентства, специалисты «Горячей линии» Тульской области могут проконсультировать по любым вопросам, возникающим у туристов от срочной медицинской помощи и утери документов до экскурсионных программ.
Помимо вышеописанной поддержки путешественников, любители виртуального мира могут уточнить любой вопрос на туристическом портале visittula com, где есть информация о туристических объектах, отелях, ресторанах и прочем. При необходимости сервис предлагает возможность брони объектов проживания.
Третьим шагом развития туристической инфраструктуры области стало создание Центра приема гостей в Туле, где в живом общении можно выяснить любые интересующие вопросы по теме туризма в области, заказать экскурсии и приобрести сувениры.
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