Круглосуточная поддержка туристов Тульской области начала свою работу 1 сентября

С 1 сентября 2018 года в Тульской области начала работу «Горячая линия» поддержки путешественников региона, сообщает новостной портал РИА . Телефонное информирование туристов осуществляется круглосуточно на бесплатной основе по всей России . В настоящее время служба поддержки работает в тестовом режиме.

По данным агентства, специалисты «Горячей линии» Тульской области могут проконсультировать по любым вопросам, возникающим у туристов от срочной медицинской помощи и утери документов до экскурсионных программ.

Помимо вышеописанной поддержки путешественников, любители виртуального мира могут уточнить любой вопрос на туристическом портале visittula com, где есть информация о туристических объектах, отелях, ресторанах и прочем. При необходимости сервис предлагает возможность брони объектов проживания.

Третьим шагом развития туристической инфраструктуры области стало создание Центра приема гостей в Туле, где в живом общении можно выяснить любые интересующие вопросы по теме туризма в области, заказать экскурсии и приобрести сувениры.