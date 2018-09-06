Ещё
Правительство выделит дополнительно 400 млн руб. на субсидирование авиаперевозок в ДФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство выделит дополнительно 400 млн руб. на субсидирование авиаперевозок в ДФО 

Rambler News Service 5 часов назад
Правительство РФ выделит дополнительно 400 млн руб. для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток, сообщило Минвостокразвития.
«400 млн рублей дополнительно будет выделено в этом году для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток страны», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть.
«Наша задача сегодня — как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, — успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», — сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Ранее Росавиация сообщала, что приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн руб.
Полеты на Дальний Восток из центральной части России и обратно выполняют 12 авиакомпаний. Кроме «Аэрофлота», это «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», авиакомпания «Алроса», «Сибирь», «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр» и «Северный ветер».
Из материалов «Аэрофлота» следует, что с 28 октября 2018 года авиакомпания откажется от полетов на Дальний Восток за исключением рейсов во Владивосток. Кроме того, авиаперевозчик до начала декабря будет летать в Петропавловск-Камчатский, после чего его заменит на этом направлении АК «Россия», как и на других направлениях на Дальний Восток.
АК «Россия» будет летать из Шереметьево по направлениям на Дальний Восток, а также в Калининград и Симферополь. На этих направлениях действует плоский фиксированный тариф.
Rambler News Service: последние новости
В Шереметьево прекратили оповещать пассажиров об опозданиях на рейс «Ингосстрах» начал принимать заявления о компенсации от клиентов «Натали Турс» «Натали Турс» прекратила туроператорскую деятельность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу530
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением219
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев67
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение