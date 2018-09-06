Правительство выделит дополнительно 400 млн руб. на субсидирование авиаперевозок в ДФО 

Правительство РФ выделит дополнительно 400 млн руб. для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток, сообщило Минвостокразвития.
«400 млн рублей дополнительно будет выделено в этом году для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток страны», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть.
«Наша задача сегодня — как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, — успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», — сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Ранее Росавиация сообщала, что приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн руб.
Полеты на Дальний Восток из центральной части России и обратно выполняют 12 авиакомпаний. Кроме «Аэрофлота», это «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», авиакомпания «Алроса», «Сибирь», «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр» и «Северный ветер».
Из материалов «Аэрофлота» следует, что с 28 октября 2018 года авиакомпания откажется от полетов на Дальний Восток за исключением рейсов во Владивосток. Кроме того, авиаперевозчик до начала декабря будет летать в Петропавловск-Камчатский, после чего его заменит на этом направлении АК «Россия», как и на других направлениях на Дальний Восток.
АК «Россия» будет летать из Шереметьево по направлениям на Дальний Восток, а также в Калининград и Симферополь. На этих направлениях действует плоский фиксированный тариф.