«Аэрофлот» запустил услугу бронирования трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира, сообщили в пресс-службе компании. «Аэрофлот» запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира. Услуга может быть оформлена на официальном сайте авиакомпании в процессе бронирования авиабилета как часть заказа или на отдельной странице как самостоятельная услуга», — говорится в сообщении.

Как уточняется, преимуществом заказа трансфера аэропорт-город является гарантия фиксированного тарифа — цена за поездку определяется в момент бронирования и зависит только от места назначения и класса выбранного автомобиля. В стоимость трансфера входит услуга встречи с именной табличкой, а также провоз багажа. Кроме того, в случае задержки рейса оплата за дополнительное ожидание не взимается.

«Аэрофлот» непрерывно совершенствует качество предоставляемого сервиса, прилагая все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Внимание к деталям на всех этапах обслуживания — приоритет авиакомпании при оказании услуг», — заключили в пресс-службе.