Четыре новых туркластера в Бурятии войдут в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»

УЛАН-УДЭ , 6 сентября. / ТАСС /. Четыре новых туристических кластера в Бурятии войдут в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ , рассчитанную на 2019-2025 годы. Об этом ТАСС сообщила в четверг министр по туризму республики Мария Бадмацыренова.

»Нам … подтвердили данные по участию Бурятии в ФЦП до 2025 года. В программу вошли новые кластеры в Улан-Удэ, в Селенгинском, Кяхтинском и Тарбагатайском районах", — сообщила министр. С 2019 года, по ее словам, в рамках реализации ФЦП начнется финансирование работ по обеспечивающей инфраструктуре.

В Бурятии в период реализации предыдущей ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», рассчитанного на 2011-2018 гг., реализовывались четыре инвестпроекта: автотуристские кластеры «Кяхта», «Байкальский», «Тункинская долина» и туристско-рекреационный кластер «Подлеморье», который в 2016 году был признан Ростуризмом одним из наиболее успешных по показателям освоения капитальных вложений. На территории этих кластеров за время реализации ФЦП за счет федеральных средств было построено порядка 40 объектов инфраструктуры. Инвесторы создали дополнительно более 2 тыс. мест для размещения гостей, было привлечено около 3 млрд рублей частных инвестиций.

Новые четыре кластера позволят привлечь средства в развитие туристической привлекательности республики, считают в Минтуризма Бурятии. Улан-Удэ станет туркластером как исторический центр Бурятии с возможностями активного, детского, семейного отдыха. В Селенгинском районе ядром кластера будет популярное из-за близости к Улан-Удэ озеро Щучье, там планируется расширить бурятские этнокомплексы, кумысолечебницы, пояснила Бадмацаренова.

"В приграничной, рядом с Монголией, Кяхте у нас больше направление автотуристическое. Там хотим развивать сервис для кемпингов, для автотуристов, — добавила министр. — И Тарбагатайский район — это проект по этническому старообрядческому комплексу".

Туризм в Бурятии — одна из ведущих и стратегических отраслей экономики. За последние десять лет количество туристов, посещающих республику, выросло в шесть раз: в 2007 году это было около 200 тыс. человек, в 2017 — около 1,2 млн Чаще всех региона посещают гости из Монголии, КНР, Южной Кореи, Германии, Франции. Объем платных услуг, оказанных туристам в 2017 году, составил более 2,5 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем за предыдущий год. Объем уплаченных налогов от туристской отрасли вырос в 2017 году на 40% и составил 220,3 млн рублей.

О ФЦП Ростуризм в конце июля представил паспорт ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», целью которой станет создание условий для эффективного развития сферы туризма РФ с увеличением вклада отрасли в ВВП страны на 70% к 2025 году.