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Динозавры устроились на работу портье в одном японском отеле
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Динозавры устроились на работу портье в одном японском отеле 

Национальный Туристический Союз 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В одном из отелей Токио гостей на стойке ресепшена встречают дружелюбные тираннозавры. Япония уже давно использует в гостиничном сервисе роботов, но данное новшество активно обсуждается в сетях, сообщает новостной источник РИА.
Отель Henn na Hotel, расположенный недалеко от японского Диснейленда, удивляет своих постояльцев уже при заселении. Гостей регистрируют два очаровательных портье-динозавра на четырех доступных языках: японском, китайском, английском и корейском. В течение времени отдыха в отеле гости обслуживаются уже совершенно обычными роботами с датчиками движений и всем знакомым героем саги «Звездные войны».
Отель у многих гостей оставляет незабываемое впечатление, хотя некоторых восставшие из мертвых портье слегка пугают. Отзывы на одном из сайтов бронирования отмечают безупречную чистоту и вкусные завтраки. А вот отсутствие живого общения публику пока смущает.
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