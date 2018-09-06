Динозавры устроились на работу портье в одном японском отеле

В одном из отелей Токио гостей на стойке ресепшена встречают дружелюбные тираннозавры. Япония уже давно использует в гостиничном сервисе роботов, но данное новшество активно обсуждается в сетях, сообщает новостной источник РИА

Отель Henn na Hotel, расположенный недалеко от японского Диснейленда, удивляет своих постояльцев уже при заселении. Гостей регистрируют два очаровательных портье-динозавра на четырех доступных языках: японском, китайском, английском и корейском. В течение времени отдыха в отеле гости обслуживаются уже совершенно обычными роботами с датчиками движений и всем знакомым героем саги «Звездные войны».

Отель у многих гостей оставляет незабываемое впечатление, хотя некоторых восставшие из мертвых портье слегка пугают. Отзывы на одном из сайтов бронирования отмечают безупречную чистоту и вкусные завтраки. А вот отсутствие живого общения публику пока смущает.