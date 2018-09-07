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Российский турпоток в Дубай вырос на 74% с начала года
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Российский турпоток в Дубай вырос на 74% с начала года 

RT на русском + ещё 2 16 часов назад
Фото: TourDom
Российский турпоток в Дубай вырос на 74% за первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передают «Известия».
Об этом рассказал гендиректор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим на пресс-конференции в Москве.
По его словам, в январе-июне в эмирате побывали 405 тыс. туристов из России.
В прошлом году Дубай посетили 530 тыс. россиян, что на 120% больше, чем годом ранее. Это связано с отменой въездных виз для граждан России властями ОАЭ.
В июле белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН оценил соглашение Минска и Пекина о безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов, вступающее в силу с 10 августа.
RT на русском: последние новости
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