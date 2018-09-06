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43 российских туроператора не предоставили отчетность о продажах
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43 российских туроператора не предоставили отчетность о продажах 

Национальный Туристический Союз 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Ростуризм собрал перечень туроператоров, которые не представляют отчетность, состоящий из 43 организаций, передает «Интерфакс». Совместно с ассоциацией «Турпомощь» они предоставили в контрольно-надзорные органы РФ список из 43 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, которые длительное время не предоставляли отчетность о количестве клиентов и доходах, рассказывает представитель Российского союза туриндустрии. Сокрытие реальных продаж туристических продуктов в настоящем может обернуться неисполнением обязательств перед туристами при банкротстве. В компаниях, попавших в список, в следующем году будут проводиться проверки местными органами.
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