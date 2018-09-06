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«Аэрофлот» реализует новую услугу по трансферу
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«Аэрофлот» реализует новую услугу по трансферу 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Услуга может быть оформлена на официальном сайте авиакомпании www.aeroflot.ru в процессе бронирования авиабилета как часть заказа, или на отдельной странице как самостоятельная услуга", — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе рассказали о преимуществе заказа трансфера «аэропорт — город», которым является гарантия фиксированного тарифа — цена за поездку определяется в момент бронирования и зависит только от места назначения и класса выбранного автомобиля.
"В стоимость трансфера входит услуга встречи с именной табличкой, а также провоз багажа. Кроме того, в случае задержки рейса, оплата за дополнительное ожидание не взымается". — отмечается в пресс-релизе.
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