Черногория снова заинтересовала российских туристов после летнего спада

В Бархатном сезоне ожидается увеличение турпотока из России Черногорию , сообщает новостной канал РИА . В сентябре цены на турпакеты в данном направлении снижены на 20%.

После летнего спада популярности черногорских курортов у россиян, связанного с Чемпионатом мира по футболу, а также повышенным спросом на турецкий all inclusive, граждане России начали активно приобретать турпакеты в Черногорию. В сентябре-октябре цена путевки на человека начинается от 35 тысяч рублей, что существенно ниже стоимости турпакета при раннем бронировании.

Не смотря на то, что в 2018 году при планировании отдыха в Черногории россияне склоняются к частному сектору, все же грядущей осенью пользуются спросом недорогие отели и премиум-сегмент. При этом, без внимания не остаются и бюджетные апартаменты и виллы на черногорском побережье.