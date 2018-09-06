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Черногория снова заинтересовала российских туристов после летнего спада
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Черногория снова заинтересовала российских туристов после летнего спада 

Национальный Туристический Союз 6 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Бархатном сезоне ожидается увеличение турпотока из России в Черногорию, сообщает новостной канал РИА. В сентябре цены на турпакеты в данном направлении снижены на 20%.
После летнего спада популярности черногорских курортов у россиян, связанного с Чемпионатом мира по футболу, а также повышенным спросом на турецкий all inclusive, граждане России начали активно приобретать турпакеты в Черногорию. В сентябре-октябре цена путевки на человека начинается от 35 тысяч рублей, что существенно ниже стоимости турпакета при раннем бронировании.
Не смотря на то, что в 2018 году при планировании отдыха в Черногории россияне склоняются к частному сектору, все же грядущей осенью пользуются спросом недорогие отели и премиум-сегмент. При этом, без внимания не остаются и бюджетные апартаменты и виллы на черногорском побережье.
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