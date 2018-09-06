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«Аэрофлот» передал часть своих рейсов на Дальний Восток «России»
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«Аэрофлот» передал часть своих рейсов на Дальний Восток «России» 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Пока профильные ведомства изыскивают средства в госказне крупнейший российский перевозчик — группа "Аэрофлот" принимает решения по оптимизации своих ресурсов. Так глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил журналистам в среду, что внутри группы производится перераспределение маршрутов. То есть часть рейсов компании в этом направлении, на которые билеты продаются по плоским тарифам, будет выполнять младшая «дочка» — «Россия». Это позволит в 2019 году не повышать стоимость перевозки и даже увеличить число билетов по плоским тарифам.
"По тарифной политике — если будет принято решение в «Аэрофлоте», мы постараемся сохранить цену 22 тысячи рублей туда и обратно и на 2019 год. В целом с 2015 года по «плоским» тарифам мы перевезли на Дальний Восток более 3 миллионов человек", — передает его слова РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Минтранса, на совещании обсуждалась возможность создания системы прогнозирования спроса и объема перевозок в авиасообщении и внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО). Данные должны поступать от губернаторов в Минвостокразвития.
По итогам этих данных и статистики перелетов с Дальнего Востока в Центральную часть России планируется выработать механизмы, которые позволят регионам самим прогнозировать пассажиропоток по направлениям, сезонам и категориям пассажиров.
Как сообщили в Минвостокразвития, участники совещания (представители федеральных и региональных властей, авиакомпании) договорились создать штаб, в который войдут представители всех направлений, отвечающих за себестоимость перевозки: за аэропортовую сеть, за перевозку, за снабжение топливом и за другие вопросы.
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