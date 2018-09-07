Сплошная выгода: почему летать лучше всего на утренних рейсах

Совсем немногим известно о том, что у выбирающих утренние рейсы пассажиров заметно больше выгод, если сравнивать с теми, кто предпочитает вылеты в другую пору суток. Все по той причине, что обычно практика аэропортов в полной мере оправдывает утверждение «чем быстрее, тем лучше».

Начать следует с того, что в праздничные дни или в период массовых отпусков вылет рейса нередко задерживается. Обусловлено это тем, что количество времени, требуемого для прохождения обязательного для каждого паспортного контроля, заметно возрастает, что связано с ростом потока туристов. Если нет желания подолгу простаивать в длинной очереди, лучше всего выбирать именно утренние рейсы.

Аналитики выяснили, что утренние рейсы также реже остальных задерживают в целом. Во избежание любых отклонений от графика, рекомендовано бронировать билет на самолет, вылетающий до 08:00 часов утра. Именно в этот период воздушное пространство не страдает от переполненности самолетами, а это подразумевает, что работа диспетчеров окажется максимально эффективной. Самый пик нагрузки непосредственно в аэропортах, как правило, фиксируется после 18:00.

Интересно еще и то, что зачастую ранние утренние рейсы реже сталкиваются с турбулентностью. Ученые отмечают, что штормы и грозы обычно наблюдаются днем или ближе к вечеру. Вылетая рано, человек заметно сокращает риск появления у него лишних седых волос.

Следует помнить и об определенной экономической выгоде. Как показывает практика, утренние рейсы обычно обходятся несколько дешевле, чем остальные. Многие просто не хотят вылетать утром, поэтому таким образом перевозчик привлекает аудиторию. Правда, такое правило действует не со всеми вылетами.]]>