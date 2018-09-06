«Аэрофлот» оборудует дальневосточные рейсы «России» развлекательными системами

Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и «Аэрофлот» и «Россия» продают билеты эконом-класса во Владивосток Магадан по «плоским», то есть не меняющимся в течение года, тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%. «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше эконом-класс — как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», — отметил Савельев.

«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», — сказал Савельев.

В 2019 году, отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в „Аэрофлоте“, цена на билеты „России“ в ДФО сохранится на уровне 22 000 рублей» (туда и обратно).