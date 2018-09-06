Ещё
Плакаты о туризме в СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плакаты о туризме в СССР 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Советского туристское движение начинается в начале 20-х годов прошлого века. Тогда была создана первая туристская организация — Бюро школьных экскурсий Наркомпроса и проделана работа по вовлечению населения в туристические походы и по развитию сети туристических баз и маршрутов. К 1940 году на территории большинства социалистических республик было создано свыше 165 турбаз и лагерей, большинство из которых было разрушено в 1941-1945 гг. После Великой Отечественной войны правительство СССР продолжило агитационную деятельность, связанную с развитием внутреннего туристского движения, и в 1950-1960 гг. были выпущены рекламные постеры, чьи лозунги до сих пор сохраняют свою актуальность.
1961 год  1960 год.
1957 год.
1958 год.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу556
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение