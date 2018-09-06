Плакаты о туризме в СССР

Советского туристское движение начинается в начале 20-х годов прошлого века. Тогда была создана первая туристская организация — Бюро школьных экскурсий Наркомпроса и проделана работа по вовлечению населения в туристические походы и по развитию сети туристических баз и маршрутов. К 1940 году на территории большинства социалистических республик было создано свыше 165 турбаз и лагерей, большинство из которых было разрушено в 1941-1945 гг. После Великой Отечественной войны правительство СССР продолжило агитационную деятельность, связанную с развитием внутреннего туристского движения, и в 1950-1960 гг. были выпущены рекламные постеры, чьи лозунги до сих пор сохраняют свою актуальность.

1961 год 1960 год.

1957 год.

1958 год.