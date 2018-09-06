«Сказали, что наших чемоданов нет»: уральцы, прилетевшие из Турции в Кольцово, остались без багажа

Уральцы, которые сегодня прилетели из Антальи Екатеринбург , не смогли получить свой багаж. Об этом Е1.RU рассказала пассажирка рейса 8Q-1887 авиакомпании Onurair студентка Алина, которая летала в Турцию на отдых с семьёй.

— Самолёт опоздал на два часа. По прилете мы ждали багаж час, после ожидания к нам подходит сотрудник и говорит, что багажа нет, у всех пассажиров, — рассказала Е1.RU Алина. — На вопрос, что нам делать в данной ситуации, сказали: пишите заявления. Написав заявления, мы стоим уже второй час в очереди, чтобы подать это заявление. Люди с маленькими детьми. Спрашиваю, сколько нам ожидать. Нам говорят: это неизвестно. Спрашиваем, привезут ли нам багаж, как это должно быть. Нам говорят: сами приезжайте.

Позвонить на горячую линию авиакомпании пассажирам не удалось, так как она турецкая.

— Сегодня не прибыло около 50 мест багажа на рейсе 8Q-1887 из Антальи. За информацией о причинах неприбытия рекомендуем обратиться к авиаперевозчику, — прокомментировали Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово . — В таких случаях пассажирам необходимо написать заявление в пункте розыска багажа. По прибытии багажа в аэропорт с пассажирами свяжутся сотрудники по розыску багажа. Как правило, утерянный багаж приходит следующим рейсом авиакомпании.