Россия и Люксембург договорились об открытии прямого авиасообщения 

Россия и Люксембург согласовали возможность полетов между двумя странами, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
Полеты могут проходить между столицами двух стран, а также Санкт-Петербургом. Рейсы могут выполняться до семи раз в неделю. Соглашение достигнуто по результатам интенсивных переговоров с участием посла Люксембурга в России, отметил представитель Минтранса.
Участвовать в авиаперевозках будут по одной компании с каждой стороны. Грузовые перевозки будут выполнять CargoLux со стороны Люксембурга и "Волга-Днепр" со стороны России. Кроме того, желающие авиакомпании могут попытаться с весны запустить пассажирское авиасообщение, добавил Александр Юрчик.