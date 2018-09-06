«Наш самолет улетел в другой аэропорт»: архангельские туристы не смогли вовремя покинуть Тунис

«Продлили» себе отпуск туристы не по собственному желанию

Десятки архангелогородцев застряли сегодня в аэропорту Туниса : вылет из Энфиды задержали практически на три часа. По расписанию, рейс компании АЗУР-эйр № ZF2910 должен был стартовать в 7:45 по московскому времени.

— Сказали, что наш самолет из-за грозы улетел в другой аэропорт Туниса. Из отеля нас забрали в два часа ночи, вот сидим ждем, — рассказала 29.ru архангелогородка Мария, отдыхавшая на зарубежном юге с мужем и сыном.

В ожидании рейса часть маленьких пассажиров успела поспать. Воды туристам не предложили, говорят архангельские путешественники

Запускать пассажиров на борт Боинга начали в 10:35.

Аналогичная ситуация произошла с архангельскими туристами, решившими посетить Турцию: правда, они не могли улететь из северного аэропорта. Чартерный рейс в Анталию, который должен был вылететь сегодня в 11:10, перенесли дважды: сначала всего на 1 час 25 минут, а потом вылетающие узнали, что борт будет подан только к 15:50.