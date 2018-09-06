Продажа миль становится одной из важнейших составляющих дохода авиакомпаний

Управляющий директор Stifel Financial Джозеф ДеНарди объяснил механизм продажи миль: «Если у вас есть кобрендовая кредитная карта, то вы тратите деньги, а взамен получаете мили. При этом банк должен купить эти мили у авиакомпании».

таким образом, Delta в этом году заработала $805 млн, а American Airlines миллиард долларов — у этой авиакомпании самое большое количество держателей карт, около 100 млн пользователей. Д. ДеНарди поясняет, что авиакомпании получают еще больше выгоды, когда мили клиентов просто сгорают.

Эксперт рекомендует пользователям не тратить мили на покупку товаров или на повышение класса уже приобретенных билетов. По его мнению, наиболее выгодным будет потратить мили на покупку билетов в бизнес-класс.