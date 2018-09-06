Ещё
Продажа миль становится одной из важнейших составляющих дохода авиакомпаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продажа миль становится одной из важнейших составляющих дохода авиакомпаний 

РЖД-Партнер 8 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Управляющий директор Stifel Financial Джозеф ДеНарди объяснил механизм продажи миль: «Если у вас есть кобрендовая кредитная карта, то вы тратите деньги, а взамен получаете мили. При этом банк должен купить эти мили у авиакомпании».
таким образом, Delta в этом году заработала $805 млн, а American Airlines миллиард долларов — у этой авиакомпании самое большое количество держателей карт, около 100 млн пользователей. Д. ДеНарди поясняет, что авиакомпании получают еще больше выгоды, когда мили клиентов просто сгорают.
Эксперт рекомендует пользователям не тратить мили на покупку товаров или на повышение класса уже приобретенных билетов. По его мнению, наиболее выгодным будет потратить мили на покупку билетов в бизнес-класс.
РЖД-Партнер: последние новости
К одному доходному маршруту частным перевозчикам можно передавать один социальный Для выплат страховки Натали Турс будут использоваться фонды персональной ответственности Шереметьево не будет объявлять опаздывающих пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу567
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение