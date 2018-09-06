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Власти Болгарии рассчитывают увеличить турпоток в страну
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Власти Болгарии рассчитывают увеличить турпоток в страну 

Prian.ru 8 часов назад
Фото: Prian.ru
Как пишет Propertyshowrooms.com, в первом квартале 2018 года Болгарию посетило на 11% туристов больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В этом году Министерство туризма запустило специальную рекламную компанию, чтобы привлечь в страну отдыхающих из Чехии, Франции, Германии, Израиля, Польши и США — главных рынков, которые «поставляют» туристов в Болгарию.
В 2017 году балканскую страну посетили более 5,3 млн международных путешественников. Растет и сегмент внутреннего туризма. В Министерстве ожидают, что за 2018 год в разные части страны совершат поездки более 1,9 млн местных жителей. В 2017 году эта цифра составляла 1,6 млн  Кстати, в пятёрку самых активных посетителей Болгарии вошли и россияне.
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