Ещё
Карельским пенсионерам вновь выдают талоны на бесплатные перелеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карельским пенсионерам вновь выдают талоны на бесплатные перелеты 

Карельские вести + ещё 1 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Пенсионный фонд заключил контракт на услуги по перевозке пенсионеров с авиакомпанией «Сибирь».
Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, у пенсионеров вновь появилась возможность получить бесплатные талоны на авиаперелеты к месту отдыха и обратно, так как Пенсионный фонд 3 сентября заключил контракт на услуги по перевозке пенсионеров с авиакомпанией «Сибирь».
Талонами, как и компенсацией проезда в целом, могут воспользоваться неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности.
Авиакомпания «Сибирь» осуществляет ежедневные вылеты из аэропорта «Петрозаводск» в г. Москву. Согласно контракту, до 31.12.2018 года неработающие пенсионеры могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Симферополь. Все перелеты осуществляются с пересадкой в аэропорту «Домодедово» г. Москва. Получить талоны и оформить билеты необходимо до 30.11.2018 года,
— говорится в сообщении.
Для получения специальных талонов на компенсацию вместе с заявлением в Пенсионный фонд необходимо предъявить документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в избранном им месте отдыха. Это могут быть путевка, курсовка в санаторий, пансионат, дом отдыха, турбазу или приглашение в гости от родственников и друзей в свободной форме.
В документе должны быть указаны сведения о пенсионере — фамилия, имя, отчество, адрес места отдыха и период отдыха, сведения о принимающей стороне.
После принятия территориальным органом ПФР положительного решения (десять рабочих дней со дня обращения) гражданину будут выданы специальные талоны на проезд, которые необходимо обменять в Карельском агентстве воздушных сообщений (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 38) на проездные документы (билеты).
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Россияне назвали страны, которые чаще всего выдают шенгенские визы Пьяный мужчина устроил дебош на рейсе Аэрофлота Москва-Бангкок Онего стало одним из самых популярных озер для отдыха в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу567
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение