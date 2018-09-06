Карельским пенсионерам вновь выдают талоны на бесплатные перелеты

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, у пенсионеров вновь появилась возможность получить бесплатные талоны на авиаперелеты к месту отдыха и обратно, так как Пенсионный фонд 3 сентября заключил контракт на услуги по перевозке пенсионеров с авиакомпанией «Сибирь».

Талонами, как и компенсацией проезда в целом, могут воспользоваться неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности.

Авиакомпания «Сибирь» осуществляет ежедневные вылеты из аэропорта «Петрозаводск» в г. Москву. Согласно контракту, до 31.12.2018 года неработающие пенсионеры могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Симферополь. Все перелеты осуществляются с пересадкой в аэропорту «Домодедово» г. Москва. Получить талоны и оформить билеты необходимо до 30.11.2018 года,

— говорится в сообщении.

Для получения специальных талонов на компенсацию вместе с заявлением в Пенсионный фонд необходимо предъявить документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в избранном им месте отдыха. Это могут быть путевка, курсовка в санаторий, пансионат, дом отдыха, турбазу или приглашение в гости от родственников и друзей в свободной форме.

В документе должны быть указаны сведения о пенсионере — фамилия, имя, отчество, адрес места отдыха и период отдыха, сведения о принимающей стороне.

После принятия территориальным органом ПФР положительного решения (десять рабочих дней со дня обращения) гражданину будут выданы специальные талоны на проезд, которые необходимо обменять в Карельском агентстве воздушных сообщений (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 38) на проездные документы (билеты).