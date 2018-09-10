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Пулково впервые примет крупнейший пассажирский самолет в октябре
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Пулково впервые примет крупнейший пассажирский самолет в октябре 

ТАСС + ещё 18 4 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в октябре впервые примет самый большой пассажирский самолет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
"Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлится в аэропорту Пулково. Флагманский борт авиаперевозчика выполнит пять рейсов из Дубая в Санкт-Петербург и обратно с 25 по 29 октября 2018 года", — сказано в сообщении.
Самолет рассчитан на 519 пассажиров с салонами трех классов. На борту в первом классе предусмотрены персональные спальные каюты и душ SPA, кресла-кровати в бизнес-классе, системы настраиваемого освещения и дополнительное пространство в экономическом классе, а также покрытие Wi-Fi в любой части самолета.
Для приема такого крупного авиалайнера аэродром должен соответствовать специальным требования. «Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны аэропорта Пулково подготовлены для приема лайнера с размахом крыла 80 м и максимальной взлетной массой более 500 тонн. Аэропорт имеет все необходимое оборудование, а персонал наземных служб — профильную подготовку», — сказано в сообщении.
Авиакомпания Emirates выполняет рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай с 1 ноября 2011 года. С начала полетов перевозчик обслужил в Пулкове более 976 тыс. пассажиров. Объем перевозок авиакомпании из аэропорта Петербурга за восемь месяцев 2018 года составил 109 тыс. пассажиров, что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.
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