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Названы самые популярные для отдыха города-порты России
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Названы самые популярные для отдыха города-порты России 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Севастополь и Керчь возглавили пятерку некурортных морских городов России, где туристы отдыхали этим летом неделю и более. Рейтинг составлен российским сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.
В топ-5 вошли два города в Крыму, два в Краснодарском крае и один в Ростовской области: Севастополь, Керчь, Новороссийск, Туапсе и Таганрог. В этих портовых городах, по данным ресурса, туристы проживали от шести до 8,5 ночей и потратили на аренду жилья от 1,7 до 2,3 тысячи рублей в сутки.
При этом самое дорогое жилье в частном секторе оказалось в Севастополе — 2330 рублей в сутки, следом идут Таганрог, Новороссийск и Керчь, где за ночь просят 2190-2090 рублей. Самый дешевый отдых в Туапсе — 1660 рублей в сутки.
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