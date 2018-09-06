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На Столбах туристов будут штрафовать за фотосессии со спецэффектами
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На Столбах туристов будут штрафовать за фотосессии со спецэффектами 

АиФ Красноярск + ещё 1 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Руководство Столбов пообещало штрафовать туристов за фотосессии со спецэффектами. Информация об этом появилась на сайте заповедника.
Со слов специалистов, в последнее время в Гранитном карьере увеличилось количество свадебных фотосессий с использованием цветного дыма.
«Ради красочного снимка некоторые молодожены пренебрегают установленными правилами. Они используют разноцветный дым, фальшфейеры, пользуются открытым огнем и замусоривают территорию», — отметили в пресс-службе заповедника.
За последние два месяца государственные инспекторы заповедника составили 3 протокола. Сумма штрафов по данным нарушениям составила 9 тысяч рублей. Кстати, чаще всего на подобные нарушения молодоженов провоцируют сами организаторы мероприятий — профессиональные фотографы. В будущем руководство заповедника намерено привлекать к ответственности организаторов подобных мероприятий, для которых штрафы составляют до 500 тысяч рублей.
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