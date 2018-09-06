Дальневосточные регионы обеспокоены уходом Аэрофлота с местного авиарынка 

Эта тема стала одним из вопросом встречи депутатов Хабаровского края с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, которая направляла в «Аэрофлот» соответствующий запрос. Она подчеркнула, что о полной отмене рейсов перевозчика речи не идет. В Хабаровск в высокий сезон будут летать и «Аэрофлот», и его дочерняя авиакомпания «Россия». Это должно сохранить объем пассажиропотока.
Тем не менее с 15 октября полеты между Москвой и Хабаровском станет осуществлять только «Россия». Данный маршрут будет переведен в аэропорт Шереметьево (сегодня осуществляется во Внуково). Для повышения уровня обслуживания питание на этих рейсах будет производиться такое, как и для «Аэрофлота», а самолеты будут поэтапно оснащены современной коммуникационной видеосистемой для пассажиров.
Ранее «Аэрофлот» объявил о своем прекращении полетов в период зимнего расписания в ряде регионов Дальнего Востока. Население и власти восприняли эту новость с обеспокоенностью. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил журналистам, что 7 сентября будет обсуждать данный вопрос с помощником президента РФ Игорем Левитиным, «чтобы оставить „Аэрофлот“, и таких заявлений больше не было, что „Аэрофлот“ хочет куда-то улететь».