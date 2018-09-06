Спасатели в Приморье помогли туристам, заблудившимся ночью на горе Пидан

ВЛАДИВОСТОК , 6 сентября. / ТАСС /. Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы вывели из леса группу туристов, заблудившихся в ночное время на популярной туристической вершине Пидан, сообщает в четверг пресс-служба администрации Приморья.

"Два молодых человека и девушка сбились с тропы, перепутали направление и не смогли вернуться к началу маршрута, который традиционно начинается с деревни Лукьяновка. Благодаря тому, что в этом районе была телефонная связь, потерявшиеся вызвали спасателей. По словам старшего группы спасателей Анатолия Акуленко, поиски на горе проводились в ночное время и продлились более шести часов", — говорится в сообщении.

Несмотря на осложнявшие поиск рельеф и дождь около 04:20 утра (21:30 среды мск) спасатели обнаружили группу. Девушку транспортировали на носилках, так как она обессилела и не могла идти самостоятельно. После доставки во Владивосток от медицинской помощи туристы отказались.

Вершина Ливадийская (местное название Пидан), располагается на хребте Ливадийском в Шкотовском районе Приморского края и имеет высоту 1332 метра над уровнем моря. Она является одной из самых доступных и популярных среди любителей пешего туризма. За последние 15 лет количество посетителей выросло в 10 раз — до 1,5 — 2 тыс. человек за выходные.