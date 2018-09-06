На форуме «Деловая Ингушетия» заключили 16 соглашений на сумму более 1,5 млрд рублей

МАГАС , 6 сентября. / ТАСС /. Власти Ингушетии окажут помощь бизнесу в реализации 16 проектов на сумму 1,5 млрд рублей. Соответствующие соглашения были заключены в четверг на Всероссийском экономическом форуме «Деловая Ингушетия».

"Всего заключено около 16 соглашений на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Благодаря подписанным контрактам в регионе появится Дом моды, новый агрокомплекс, фермы, предприятие,

которое будет выращивать шампиньоны в теплицах, бизнес-центр. Муниципалитеты выделят этим предпринимателям участки под строительство предприятий, либо готовые помещения для реализации их проектов. Это хорошая поддержка для бизнесменов, ведь при совместной работе власти и бизнеса мы можем добиться лучших результатов в развитии экономики региона", — сказал ТАСС министр экономического развития Умалат Торшхоев.

По его словам, реализация проектов начнется уже в этом году.

"Надеюсь, что реализованные проекты станут хорошим примером и опытом для других предпринимателей, которые поймут, что форум — хорошая площадка для развития. И для начинающих бизнесменов с хорошими бизнес-планами «Деловая Ингушетия» может стать трамплином", — добавил министр.

Основные направления выставки — строительство, сельское хозяйство и переработка, пищевое производство, IT, связь и безопасность, туризм, современное искусство и мода.

Первый республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия» прошел в Назрани в 2013 году.