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Это странно: в Сети обсуждают видео из японского отеля с портье-динозаврами
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Это странно: в Сети обсуждают видео из японского отеля с портье-динозаврами 

РИА Новости 18 часов назад
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Постояльцев отеля, открытого весной, встречают роботы с датчиками движения, похожие на людей, а также динозавры и робот из «Звездных войн».
Во время регистрации гости выбирают один из четырех языков, на котором им удобнее общаться с необычным персоналом: английском, японском, корейском и китайском.
Роботы помогают заселиться в номер, могут застилать постели, включать телевизор и убирать в комнате.
Кого-то из пользователей Сети, как и гостей отеля, пугают такие роботы, а кто-то находит их забавными.
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