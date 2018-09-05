Ежедневные автобусные рейсы Москва-Сухиничи запустят с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября

Сухиничи ( Ежедневные автобусные рейсы из Москвы Калужская область ) будут запущены с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября 2018 г., сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ЗАО «Межавтотранс» сообщает об открытии с 6 сентября 2018 г. продаж билетов на рейс Москва-Сухиничи отправлением с автостанции «Теплый Стан» ежедневно в 7:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда составляет 713 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 356 руб. Стоимость провоза багажа — 142 руб.