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Ежедневные автобусные рейсы Москва-Сухиничи запустят с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября
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Ежедневные автобусные рейсы Москва-Сухиничи запустят с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября 

Агентство «Москва» 21 час назад
Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Сухиничи (Калужская область) будут запущены с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября 2018 г., сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ЗАО «Межавтотранс» сообщает об открытии с 6 сентября 2018 г. продаж билетов на рейс Москва-Сухиничи отправлением с автостанции «Теплый Стан» ежедневно в 7:30», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость проезда составляет 713 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 356 руб. Стоимость провоза багажа — 142 руб.
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