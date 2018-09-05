Прямой авиарейс связал Нанкин и Москву

Полеты по новому маршруту будет выполнять самолет A330 российской авиакомпании iFly Airlines раз в неделю. Лайнер, рассчитанный на 311 пассажиров, будет вылетать по средам из нанкинского аэропорта Лукоу в 12:45 по пекинскому времени и спустя примерно 8,5 часа прибывать в Москву.

Теперь у Нанкина есть восемь трансконтинентальных рейсов, которые связывают его с такими городами, как Франкфурт, Сидней, Лос-Анджелес, Ванкувер, Милан, Санкт-Петербург, Хельсинки и Москва. -0-