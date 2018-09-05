Ещё
Прямой авиарейс связал Нанкин и Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прямой авиарейс связал Нанкин и Москву 

ИА Синьхуа + ещё 1 23 часа назад
Нанкин, 5 сентября /Синьхуа/ — Прямой авиарейс в среду связал Нанкин, административный центр провинции Цзянсу на востоке Китая, с российской столицей.
Полеты по новому маршруту будет выполнять самолет A330 российской авиакомпании iFly Airlines раз в неделю. Лайнер, рассчитанный на 311 пассажиров, будет вылетать по средам из нанкинского аэропорта Лукоу в 12:45 по пекинскому времени и спустя примерно 8,5 часа прибывать в Москву.
Теперь у Нанкина есть восемь трансконтинентальных рейсов, которые связывают его с такими городами, как Франкфурт, Сидней, Лос-Анджелес, Ванкувер, Милан, Санкт-Петербург, Хельсинки и Москва. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В январе-августе Грузию посетили 5,9 млн иностранцев В Китае действует 32 аэропорта с пассажирооборотом не менее 10 млн человек в год В первой половине 2018 года иностранные туристы потратили в Монголии 153,6 млн долларов США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу556
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение