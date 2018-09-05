Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране

Алексей Корабельников. Эти предложения звучали и раньше. В частности, власти Санкт-Петербурга отмечали, что городу нужны средства для реставрации памятников, ради которых приезжают туристы. «Мы предлагаем в рамках Налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — рассказал председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга

Предложения сейчас рассматривают в профильных ведомствах. На вопрос «РГ» о расширении механизма сбора в Ростуризме пока воздержались от комментариев. В Минкульте отметили, что предложения требуют проработки. В Минфине также изучают вопрос с учетом нынешнего опыта взимания сбора. При этом любые изменения в Налоговый кодекс по этой теме могут вступить в силу не раньше 2020 года, отметили в ведомстве (с 2019 года к эксперименту по взиманию турсбора присоединится еще и Крым).

Бизнес жаловался на проблемы при взимании сбора. Например, его нельзя было оплатить картой

Тем временем эксперты призывают тщательно обдумать возможность расширения гостевого налога. В середине лета турбизнес жаловался на проблемы при взимании сбора. Например, его нельзя было оплатить картой, некоторым отельерам непонятен механизм перечисления налога. «И почему сбор взимать должны только оте­ли? Получается, частники как работали, так и продолжают работать полулегально», — отметил в беседе с «РГ» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина , надо дождаться результатов эксперимента по взиманию сбора в трех регионах". «Пока не прошел и год, чтобы можно было подвести хотя бы промежуточные итоги, но, судя по предварительным данным, сумма собранного налога едва перекрывает затраты на его администрирование», — оценил Барзыкин.

Вопросы совершенствования инфраструктуры (реставрация памятников, благо­устройство парков) должны решать в бюджетном плановом порядке, а не за счет гостевых налогов, считает Барзыкин: «Скорее всего, завершение высокого сезона покажет, что все инфраструктурные проблемы курортных регионов как были, так и остались, и их не решить за счет сбора». Он уверен, что стремление получить деньги с туристов просто потому, что они приезжают туда, где есть культурные и природные достопримечательности, противоречиво. Деньги лучше зарабатывать, расширяя спектр услуг и повышая качество сервиса.