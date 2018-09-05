Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране 

Эти предложения звучали и раньше. В частности, власти Санкт-Петербурга отмечали, что городу нужны средства для реставрации памятников, ради которых приезжают туристы. «Мы предлагаем в рамках Налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — рассказал председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.
Предложения сейчас рассматривают в профильных ведомствах. На вопрос «РГ» о расширении механизма сбора в Ростуризме пока воздержались от комментариев. В Минкульте отметили, что предложения требуют проработки. В Минфине также изучают вопрос с учетом нынешнего опыта взимания сбора. При этом любые изменения в Налоговый кодекс по этой теме могут вступить в силу не раньше 2020 года, отметили в ведомстве (с 2019 года к эксперименту по взиманию турсбора присоединится еще и Крым).
Бизнес жаловался на проблемы при взимании сбора. Например, его нельзя было оплатить картой
Тем временем эксперты призывают тщательно обдумать возможность расширения гостевого налога. В середине лета турбизнес жаловался на проблемы при взимании сбора. Например, его нельзя было оплатить картой, некоторым отельерам непонятен механизм перечисления налога. «И почему сбор взимать должны только отели? Получается, частники как работали, так и продолжают работать полулегально», — отметил в беседе с «РГ» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, надо дождаться результатов эксперимента по взиманию сбора в трех регионах". «Пока не прошел и год, чтобы можно было подвести хотя бы промежуточные итоги, но, судя по предварительным данным, сумма собранного налога едва перекрывает затраты на его администрирование», — оценил Барзыкин.
Вопросы совершенствования инфраструктуры (реставрация памятников, благоустройство парков) должны решать в бюджетном плановом порядке, а не за счет гостевых налогов, считает Барзыкин: «Скорее всего, завершение высокого сезона покажет, что все инфраструктурные проблемы курортных регионов как были, так и остались, и их не решить за счет сбора». Он уверен, что стремление получить деньги с туристов просто потому, что они приезжают туда, где есть культурные и природные достопримечательности, противоречиво. Деньги лучше зарабатывать, расширяя спектр услуг и повышая качество сервиса.