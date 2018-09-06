Спрос россиян на курорты Крыма и Сочи летом вырос более чем на 15%

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Спрос россиян на курорты Крыма Сочи летом 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 15%. Такое мнение высказали ТАСС участники рынка на основе предварительных итогов сезона.

"В этом летнем сезоне наблюдаем рост интереса у наших клиентов к отдыху в Крыму. Спрос на туры в Крым превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 27%, при этом спрос на наземное размещение в Крыму увеличился в 1,5 раза. В лидерах спроса — курорты Южного побережья Крыма от Ялты до Алушты , далее по популярности следуют курорты Восточного и Западного побережья", — сказала ТАСС представитель пресс-службы туроператора «Библио-Глобус».

Она добавила, что безоговорочный лидер в предпочтениях среди курортов России у клиентов «Библио-Глобус» — курорты Сочи. На долю данных направлений в структуре продаж на период «бархатного сезона» приходится более 60% продаж туроператора по России, уточнила представитель компании.

Туроператор Intourist также зафиксировал рост спроса у россиян на отдых в Сочи. «На внутреннем направлении лидер — Сочи (плюс 15%, сюда мы относим и Сочи, и Адлер и Имеритинку). Причины — развитая инфраструктура, возможность совместить отдых и лечение в санатории. Также стабильно высоким был спрос на объекты размещения в Крыму и Краснодарском крае», — сообщил ТАСС представитель пресс— службы компании.

Зарубежные направления

На зарубежных направлениях этим летом устойчивый рост спроса россиян показывают Испания и Тунис.

"Спрос в Испанию вырос не только на пакетные туры на материковую часть и остров Майорка, но также и на туры с регулярным авиаперелетом на Ибицу и Тенерифе", — заявила представитель пресс-службы туроператора «TUI». По ее словам, стабильный интерес россиян держится к курортам побережий Черногории и Хорватии, а также к побережью в итальянском Римини, Калабрии и черноморскому побережью Болгарии.

Наибольший рост спроса у клиентов «Библио-Глобуса» в сезоне лето 2018 наблюдается на туры в Тунис (+77%) и Испанию (+33,4%). При этом все туроператоры называют безусловным лидером по спросу среди зарубежных направлений Турцию. Представитель портала по самостоятельному бронированию и покупке билетов Aviasales сообщил ТАСС о том, что отмечается рост количества улетающих на отдых россиян по итогам летнего сезона 2018 года.

"По России +42% по итогам летних месяцев, зарубежье прибавило 39%. Связано это с тем, что люди увереннее чувствуют себя и могут выделить какую-то часть бюджета на поездки, плюс — формат бюджетных авиалиний становится все более понятным и распространенным", — сказал представитель агрегатора.

Он выделил реактивный рост Грузии (+65% по итогам лета), на фоне которого +13% в бронированиях по США «смотрятся отрицательной величиной». Растет популярность Монголии, Камбоджи, Доминиканы и ЮАР, уточнил представитель компании.