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Нижегородцы разлюбили Сочи и стали чаще брать детей на отдых в Турцию и на Кипр
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Нижегородцы разлюбили Сочи и стали чаще брать детей на отдых в Турцию и на Кипр 

nn.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: nn.ru
Популярность Сочи среди жителей Нижнего Новгорода этим летом снизилась. Туристический поток уменьшился на 43% по сравнению с летом 2017 года.
— Показательно, что оживить спрос не помогло даже снижение стоимости перелетов: средний чек на билеты туда-обратно из Нижнего Новгорода в Сочи в июне-августе снизился с 13373 до 10842 рублей, то есть на 19%, по сравнению с годом ранее, — рассказали в российском интернет-сервисе для путешественников Biletix.
При этом российские туристы отмечают, что отдых в Сочи становится лучше: с этим утверждением согласно более половины респондентов (55,6%). Такие данные следуют из опроса в котором приняли участие более 2000 туристов, отдохнувших летом 2018 года на курортах Сочи.
Также сегодня в Стригино назвали самые популярные этим летом направления для отдыха с детьми. Выяснилось, что на летние каникулы юные нижегородцы чаще летали в Турцию и на Кипр.
— Более 48 тысяч детей в возрасте до 12 лет стали пассажирами аэропорта Стригино за июнь-август текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество путешествующих детей выросло на 9%, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Самым «детским направлением» по итогам каникул стала Анталия, на этом курорте средиземноморского побережья Турции побывали 21577 детей.
В топ-5 любимых направлений юных авиапассажиров Стригино вошли следующие направления: Анталия, Москва, Симферополь, Сочи и Ларнака. Также популярностью пользовались Энфида, Монастир и Ираклион.
Согласно действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от 2 до 12 лет, который летит на отдельном кресле (в возрасте до 2 лет детей могут перевозить без отдельного места, на руках родителей, после 12 лет пассажир летит как взрослый).
В Стригино отмечают, что более комфортным пребывание в аэропорту с детьми для многих родителей стало благодаря посещению комнаты матери и ребенка. Всего этой бесплатной услугой за период летних каникул воспользовались 145 пассажиров (с начала года — 180 человек). Напомним, провести время в детской комнате пассажиры с детьми и беременные женщины могут не только в случае задержки рейса, но и при длительном ожидании вылета. Здесь есть спальня с одноразовыми комплектами постельного белья, игровая комната, кухня с микроволновой печью, холодильником и ванная комната с пеленальным столиком. Комната матери и ребенка открыта круглосуточно, расположена на втором этаже в правом крыле аэровокзала.
Ранее мы рассказывали, куда и на чём ездят отдыхать нижегородские пенсионеры.
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