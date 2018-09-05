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Девелопер: «Завидово» стал лучшим турпроектом «Большого Подмосковья»
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Девелопер: «Завидово» стал лучшим турпроектом «Большого Подмосковья» 

РИА Недвижимость 5 сентября 2018
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости/Прайм. Председатель совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин заявил, что туристический кластер «Завидово» стал самым выдающимся туристическим проектом в «Большом Подмосковье», позволяя Тверской области обогнать Московскую в конкурентной борьбе за внимание туристов.
"Я считаю, что проект «Завидово» стал самым выдающимся проектом в «Большом Подмосковье». Мне неизвестны проекты такого же уровня в Подмосковье. Так что Тверская область уже вырвалась вперед в конкурентной борьбе, и думаю, отрыв будет только увеличиваться в ближайшие годы. Особенно учитывая наши планы: это развитие транспортно-пересадочного узла, речного порта, железнодорожной ветки, строительство новых гостиниц и аквапарка. Ситуация динамично развивается. Открытие моста и дороги — это еще один шаг к успеху", — сказал Бачин.
Выступая на открытии завершающего участка дороги и нового моста через реку Дойбица, ведущих к основным туристическим объектам комплекса «Завидово», он пояснил, что считает Завидово «Большим Подмосковьем», так как туда отдыхать приезжает отдыхать большое количество москвичей — хотя эта местность находится в Тверской области, дорога туда из столицы на автомобиле занимает всего около часа.
Он также подчеркнул, что для российского и для зарубежного бизнеса развитие в России программ, подобных ФЦП в сфере туризма, куда входят тверские проекты «Завидово» и «Волжское море», имеет крайне важное значение.
"Развитие программы по туризму в России должно быть обязательно. Причем, я думаю, она должна быть такой же примерно, как программа развития в сельскохозяйственной отрасли. Она сильно повысит наш внутренний туристический потенциал и экспортный потенциал с точки зрения привлечения иностранных инвесторов к нам в Россию", — резюмировал Бачин.
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