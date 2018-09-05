Девелопер: «Завидово» стал лучшим турпроектом «Большого Подмосковья»

"Я считаю, что проект «Завидово» стал самым выдающимся проектом в «Большом Подмосковье». Мне неизвестны проекты такого же уровня в Подмосковье . Так что Тверская область уже вырвалась вперед в конкурентной борьбе, и думаю, отрыв будет только увеличиваться в ближайшие годы. Особенно учитывая наши планы: это развитие транспортно-пересадочного узла, речного порта, железнодорожной ветки, строительство новых гостиниц и аквапарка. Ситуация динамично развивается. Открытие моста и дороги — это еще один шаг к успеху", — сказал Бачин.

Выступая на открытии завершающего участка дороги и нового моста через реку Дойбица, ведущих к основным туристическим объектам комплекса «Завидово», он пояснил, что считает Завидово «Большим Подмосковьем», так как туда отдыхать приезжает отдыхать большое количество москвичей — хотя эта местность находится в Тверской области, дорога туда из столицы на автомобиле занимает всего около часа.

Он также подчеркнул, что для российского и для зарубежного бизнеса развитие в России программ, подобных ФЦП в сфере туризма, куда входят тверские проекты «Завидово» и «Волжское море», имеет крайне важное значение.

"Развитие программы по туризму в России должно быть обязательно. Причем, я думаю, она должна быть такой же примерно, как программа развития в сельскохозяйственной отрасли. Она сильно повысит наш внутренний туристический потенциал и экспортный потенциал с точки зрения привлечения иностранных инвесторов к нам в Россию", — резюмировал Бачин.