Назван топ-10 альтернативных городов для туристов

Опубликован список менее популярных, но не менее интересных туристических городов, где можно качественно отдохнуть, сэкономив при этом на проживании и еде. Лидерами рейтинга стали десять направлений.

Топ возглавил Неаполь как альтернатива столичному Риму . Следом идёт турецкий Изимир, куда путешественникам советуют отправиться вместо Стамбула , затем Севилья вместо Барселоны, Оломоуц взамен Праги и Лейпциг, мало чем уступающий Берлину. Пятёрку рейтинга замыкают Нант, Пловдив, Котор, Утрехт и Эвора.

Во всех этих городах цена гостиничного номера на двоих будет ниже, чем в столицах этих стран или популярных туристических точках. Разница составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

При этом, как отмечают специалисты, здесь можно избежать толчеи людей, очередей и более глубоко погрузится в жизнь другой страны, сообщает сайт momondo.ru, который и проводил исследование.