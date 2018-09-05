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Назван топ-10 альтернативных городов для туристов
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Назван топ-10 альтернативных городов для туристов 

News.ru + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: News.ru
Опубликован список менее популярных, но не менее интересных туристических городов, где можно качественно отдохнуть, сэкономив при этом на проживании и еде. Лидерами рейтинга стали десять направлений.
Топ возглавил Неаполь как альтернатива столичному Риму. Следом идёт турецкий Изимир, куда путешественникам советуют отправиться вместо Стамбула, затем Севилья вместо Барселоны, Оломоуц взамен Праги и Лейпциг, мало чем уступающий Берлину. Пятёрку рейтинга замыкают Нант, Пловдив, Котор, Утрехт и Эвора.
Во всех этих городах цена гостиничного номера на двоих будет ниже, чем в столицах этих стран или популярных туристических точках. Разница составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
При этом, как отмечают специалисты, здесь можно избежать толчеи людей, очередей и более глубоко погрузится в жизнь другой страны, сообщает сайт momondo.ru, который и проводил исследование.
Ранее News.ru писал о том, что российские власти разработают специальные туристические маршруты для пенсионеров. Совет Федерации обратился с соответствующим предложением в адрес Министерства культуры.
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