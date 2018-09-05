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Туристов проведут по киноместам Беларуси
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Туристов проведут по киноместам Беларуси 

Мир24 5 сентября 2018
Национальная киностудия Беларуси «Беларусьфильм» разрабатывает экскурсионный маршрут. Один только Минск был съемочной площадкой для «Каменской», «Стиляг» и «Шпиона». Так что любителям кино будет на что посмотреть.
Речь идет не только о стандартных экскурсиях. Для гостей города придумали квесты и мини-приключения. Киноэкскурсии планируют поставить на поток уже к ноябрю. «Отдельные объекты являются участниками съемок: та же Брестская крепость, замки „Несвиж“, „Мир“, „Линия Сталина“, Бобруйская крепость. Мы начинаем с Минска, но программу эту планируем расширять», — отметил генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский.
Откроет свои двери для гостей и сама студия «Беларусьфильма». Что конкретно покажут туристам, решают специалисты.
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