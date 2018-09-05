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Назван лучший музей в мире
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Назван лучший музей в мире 

Авторадио + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: Главный региональный
Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже. Об этом сообщает Daily Mail. Рейтинг составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей. За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде. Лучшими также стали: Новый музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже и музей «Ваза» в Стокгольме. На 10-е место в списке лучших музеев Европы попал Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
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