Назван лучший музей в мире 

Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже. Об этом сообщает Daily Mail. Рейтинг составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей. За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде. Лучшими также стали: Новый музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже и музей «Ваза» в Стокгольме. На 10-е место в списке лучших музеев Европы попал Эрмитаж в Санкт-Петербурге.