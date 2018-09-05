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Уральская ассоциация туристов предложила развитие паломнического туризма в Свердловскую область
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Уральская ассоциация туристов предложила развитие паломнического туризма в Свердловскую область 

Национальный Туристический Союз 5 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Уральская ассоциация туризма предложила крупнейшим туроператорам заняться организацией паломнических туров в Свердловскую область, сообщает новостной источник ТАСС. В настоящее время данная ниша пуста. Паломничества проводят исключительно деятели РПЦ и сопряженные структуры.
Основным интересом, по мнению специалистов, для туристов будет Екатеринбург, в котором прошли последние дни семьи Романовых, причисленных к лику святых.
По данным агентства, cпециалисты из уральской ассоциации туризма обращают внимание на определенные этические регулирования, необходимые для формирования турпакетов, но считают, что направление имеет огромный потенциал и будет сравнимо по турпотоку с Чехией при грамотной организации чартерных рейсов и автобусных туров.
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