Уральская ассоциация туристов предложила развитие паломнического туризма в Свердловскую область

Уральская ассоциация туризма предложила крупнейшим туроператорам заняться организацией паломнических туров в Свердловскую область , сообщает новостной источник ТАСС . В настоящее время данная ниша пуста. Паломничества проводят исключительно деятели РПЦ и сопряженные структуры.

Основным интересом, по мнению специалистов, для туристов будет Екатеринбург, в котором прошли последние дни семьи Романовых, причисленных к лику святых.

По данным агентства, cпециалисты из уральской ассоциации туризма обращают внимание на определенные этические регулирования, необходимые для формирования турпакетов, но считают, что направление имеет огромный потенциал и будет сравнимо по турпотоку с Чехией при грамотной организации чартерных рейсов и автобусных туров.