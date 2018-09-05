Ещё
350 грузинских детей заболели корью за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

350 грузинских детей заболели корью за год 

Аист на крыше 59 минут назад
Фото: Аист на крыше
В Грузии за последний год более тысячи человек заболели корью. Из них треть заражённых — дети, сообщает "МИР 24".
Основными очагами эпидемии оказались популярные туристические районы. Так, чаще всего вирус регистрируется в Аджарии, где в том числе любят отдыхать россияне с детьми. Среди заболевших зафиксированы как местные жители, так и иностранные туристы.
Также вирус замечен в столичном регионе и в Кутаиси. В целом по стране ежедневно фиксируется несколько десятков новых случаев заражения корью среди взрослых и детей.
Врачи республики отметили, что ситуация ещё не катастрофическая. Медики также напомнили, что самыми уязвимыми для данного вируса являются малыши до 12 месяцев и взрослые со слабым иммунитетом.
Ранее в Роспотребнадзоре попросили россиян проверять прививки против кори перед путешествием в Европу. Особенно это касается поездок во Францию, Италию, Украину, Румынию и в страны бывшей Югославии.
Читайте также: Вспышка кори в Европе
Фото: Fotolia / pix4U
Аист на крыше: последние новости
Телефонный звонок – нарушение личных границ В России рекордно мало детей-сирот ВИЧ будут лечить без прописки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максаковой дали 72 часа66
«То ли взорвали, то ли сбили»111
«Идет война, мы должны защищаться»175
Над Луганском нависла угроза109
Еще удар: на Урале произошло второе ЧП4
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение