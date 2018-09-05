350 грузинских детей заболели корью за год

Грузии за последний год более тысячи человек заболели корью. Из них треть заражённых — дети, сообщает "МИР 24"

Основными очагами эпидемии оказались популярные туристические районы. Так, чаще всего вирус регистрируется в Аджарии, где в том числе любят отдыхать россияне с детьми. Среди заболевших зафиксированы как местные жители, так и иностранные туристы.

Также вирус замечен в столичном регионе и в Кутаиси. В целом по стране ежедневно фиксируется несколько десятков новых случаев заражения корью среди взрослых и детей.

Врачи республики отметили, что ситуация ещё не катастрофическая. Медики также напомнили, что самыми уязвимыми для данного вируса являются малыши до 12 месяцев и взрослые со слабым иммунитетом.

Ранее в Роспотребнадзоре попросили россиян проверять прививки против кори перед путешествием в Европу. Особенно это касается поездок во Францию, Италию, Украину, Румынию и в страны бывшей Югославии.

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