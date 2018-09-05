Туристы, не нашедшие в Таиланде таинственный остров, взыскали с «Пегас Туристик» 185 000 руб.

Амурской области суд взыскал более 185 000 руб. в пользу туриста, которому в Таиланде не показали «таинственные» острова Рок и Хо.

Житель Благовещенска в сентябре 2016 года приобрел в турагентстве путевку на остров Пхукет в Таиланде для компании родственников из семи человек, за что заплатил 624 300 руб. В день приезда на курорт в марте 2017 года их встретил и разместил в отеле представитель туроператора «Пегас Туристик». Вскоре он предложил семье приобрести экскурсии и предоставил информационный лист о предлагаемых маршрутах. Глава семьи приобрел у гида экскурсию «Таинственные острова» стоимостью 77 118,59 руб. и получил экскурсионный ваучер Pegas Touristik.

Предполагалось, что экскурсанты посетят острова Рок и Хо, звездный пляж Майя Бэй, острова Пхи Пхи и Бида, острова обезьян, пещеру Викингов, лагуну Пхи Лей. Однако в день экскурсии, после прибытия на первый остров выяснилось, что в состав экскурсионного тура не входят острова Рок и Хо, которые больше всего хотели увидеть родственники. Посовещавшись, семья отказалась от экскурсии, яхта прибыла в место отплытия. Турист потребовал от гида сначала устно, а затем и письменно возврата денег за экскурсию. В ответ он получил письмо от «Пегас Туристик», в котором сообщалось, что приобретенная экскурсия не входила в туристский продукт, реализованный турагентом, и денежные средства за экскурсию туроператор не получал.

Вернувшись домой, турист подал в Благовещенский городской суд иск к туроператору ООО «Пегас Туристик», требуя взыскать с него стоимость экскурсии, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя. Однако суд отказал в удовлетворении иска, посчитав не доказанным приобретение экскурсии у ответчиков или включение ее в состав тура. Туроператор, в частности, ссылался, что не осуществляет деятельность в странах временного пребывания и не имеет штатных должностей «гид», «гид-экскурсовод» и «отельный гид». На копии экскурсионного ваучера нанесен текст «Пегас Туристик», но это, по мнению суда, не свидетельствует о продаже экскурсии именно ответчиком. Как указал суд, товарный знак ООО «Пегас Туристик» используется иными юридическими лицами, в том числе за пределами РФ, что подтверждается информацией на официальном сайте www.pegast.ru, где представлен список туроператоров, осуществляющих свою деятельность под этим торговым знаком.

Однако турист подал апелляционную жалобу, указав, в частности, что ответ на переданную гиду претензию был получен именно от «Пегас Туристик», что подтверждает факт приобретения экскурсии у ответчика.

Амурский областной суд, рассмотрев дело, не согласился с судом первой инстанции. Он указал, что из переписки истца по электронной почте с адресатом «Pegas Touristik» усматривается, что последний не отрицал факт приобретения экскурсионной программы, однако сообщал, что истцом была приобретена иная программа на острова Пхи-Пхи, а выписанный гидом билет с названием экскурсии был оформлен правильно. Кроме того, ответы на претензии истца отправлялись с электронных адресов, содержащих указание на домен туроператора. Апелляция указала, что ответчик как владелец домена с соответствующим именем отвечает за любые действия, совершенные с использованием такого домена, в том числе за направление с его использованием электронных сообщений. К тому же, судя по информации на сайте туроператора, экскурсионные услуги «Пегас Туристик» туристам, находящимся на отдыхе, всё же оказываются, в том числе и вне рамок турпродукта, а как отдельная услуга.

В результате Амурский областной суд принял новое решение по делу, взыскав с ООО «Пегас Туристик» в пользу истца стоимость экскурсии в 77 118, 59 руб., неустойку в 40 000 руб., компенсацию морального вреда в 5000 руб., штраф за нарушение прав потребителя в 45 000 руб. и судебные расходы в 18 200 руб. Всего туристу должны выплатить 185 318, 59 руб.