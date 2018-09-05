Принято решение выделить почти 10 миллиардов рублей на развитие туризма в Тульской области

По данным агентства, планируется выделить 1,5 млрд рублей из бюджетного фонда, 300 млн рублей из регионального и 7 млрд из внебюджетных источников. Основной упор будет сделан на развитие круизного туризма в Тульской области.

Олег Сафонов считает, что Тверская область является некими воротами, из которых путешествующие смогут отправиться в любом направлении водным сообщением Волги. Именно поэтому акцент в развитии туризма в Тульской области будет сделан на финансирование обновления и введения в эксплуатацию речных лайнеров и разработку круизных программ.