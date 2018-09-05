Принято решение выделить почти 10 миллиардов рублей на развитие туризма в Тульской области 

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил о необходимости развития Тульской области в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в 2019-2025 годах, пишет новостной портал ТАСС. Финансирование области начнется с 2019 года.
По данным агентства, планируется выделить 1,5 млрд рублей из бюджетного фонда, 300 млн рублей из регионального и 7 млрд из внебюджетных источников. Основной упор будет сделан на развитие круизного туризма в Тульской области.
Олег Сафонов считает, что Тверская область является некими воротами, из которых путешествующие смогут отправиться в любом направлении водным сообщением Волги. Именно поэтому акцент в развитии туризма в Тульской области будет сделан на финансирование обновления и введения в эксплуатацию речных лайнеров и разработку круизных программ.