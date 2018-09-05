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Мост на курорте Завидово соединил жилые и туристические объекты
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Мост на курорте Завидово соединил жилые и туристические объекты 

Национальный Туристический Союз 5 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Мост через реку Дойбица, который соединил жилые объекты с развлекательными, начал функционировать на курорте Завидово в Тверской области в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Теперь отдыхающие смогут добраться до отелей, в том числе Radisson Resort Завидово 5*, полей для игры в гольф, кемпингов и других туристических объектов.
По словам главы Ростуризма, интерес путешественников к отдыху в Тверской области вырос за этот год на 20%. В рамках следующей ФЦП на территории курорта создадут будут построены железнодорожную ветку, речной порт, аквапарк, гостиницу, а также откроют съезд с платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург.
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