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Отель из Инстаграм. Отель на Бали. Качели над пропастью
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Отель из Инстаграм. Отель на Бали. Качели над пропастью 

Чемпионат.com 5 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Продолжаем исследовать самые невероятные и фотогеничные места нашей планеты.
Всего в 20 минутах езды от города Убуда — центра культуры и искусств Бали — расположился отель Zen Hideaway. Номера в отеле — это колоритные хижины, где могут разместиться до пяти человек. Но это место знаменито не отнюдь не сервисом или всем знакомой системой «all inclusive», а роскошными качелями на кокосовых пальмах.
Когда вы раскачиваетесь, вы в буквальном смысле зависаете над пропастью. Под ногами раскинулись рисовые поля, река Аюнг с водопадом, а перед глазами высится гора Агунг — словом, вид во время полёта открывается захватывающий.
Расположение отеля действительно уникально. Домики из тикового дерева, в которых вам предлагают разместиться, находятся в окружении живописных природных пейзажей, а всего в 12 километрах о гостиницы расположен Убуд. Здесь точно есть на что посмотреть: лес обезьян, висячие сады, рисовые террасы и мистические храмы города — это ещё не весь список достопримечательностей.
В хижинах отеля есть необходимые удобства: кухня, стиральная машина, кондиционер, сеть WiFi.
Сколько это стоит?
Итого (5 дней на одного человека): от 117 605 рублей.
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