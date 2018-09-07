«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам две трети долга за билеты

САРАТОВ , 7 сен — РИА Новости . Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернули стоимость почти 44 тысяч билетов на общую сумму 307,81 миллиона рублей, что составило примерно две трети подлежащей возврату суммы, сообщил в пятницу перевозчик.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. По данным компании на 31 августа, перевозчик вернул своим клиентам 283,85 миллиона рублей за 38,315 тысячи билетов. Всего же общая задолженность компании перед пассажирами на 31 мая составляла 451 миллион рублей.

"На 6 сентября АО «Саратовские авиалинии» вернуло 307,81 миллиона рублей за 43,791 тысячи билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года. За неделю (общая) сумма выплат увеличилась на 24 миллиона рублей", — говорится в сообщении.