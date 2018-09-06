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ОАЭ перенесли запуск системы tax free для туристов на ноябрь 2018 г
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ОАЭ перенесли запуск системы tax free для туристов на ноябрь 2018 г 

Прайм + ещё 1 19 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
ДУБАЙ, 6 сен /ПРАЙМ/. Запуск системы, позволяющей туристам в ОАЭ возместить уплаченный НДС за покупку товаров (tax free), перенесен на ноябрь 2018 года, сообщает во вторник эмиратское издание Khaleej Times.
Согласно заявлению Федеральной налоговой службы ОАЭ, к настоящему моменту выбран оператор системы tax free и направлено приглашение на регистрацию в ней предприятиям розничной торговли. Возврат налога туристам будет осуществляться только в случае покупки товаров у зарегистрированных компаний.
Впервые о будущем запуске системы tax free в ОАЭ было объявлено в июле. Соответствующее решение было принято советом министров ОАЭ с целью поддержки туристического сектора в стране.
Согласно изданию, система tax free в ОАЭ будет полностью автоматизированной. Возврат уплаченного налога по чеку будет осуществляться в специальных киосках, место размещения которых еще не определено.
С начала текущего года в ОАЭ действует НДС в размере 5%, который распространяется на большинство категорий товаров и услуг.
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