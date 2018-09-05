5 лайфхаков для идеального путешествия

Как бы грустно это ни звучало, но лето закончилось. Однако мы знаем, как его продлить — просто купите билеты в другую страну! А чтобы ваше путешествие прошло идеально, прислушайтесь к этим советам от автора и ведущей шоу НТВ «Пора в отпуск» Софии Катковой.

Как сэкономить на дорогих турах

Обычно при планировании путешествия туристы обращаются в специализированные travel-агентства, которые подбирают туры согласно пожеланиям клиента. При этом в некоторые экзотические страны, например, в Африку или на Кубу , цены выставляют просто космические! Стоит отметить, что на рынке стоимость подобных поездок примерно одинаковая. Но не нужно забывать, что всегда существует возможность обратиться к частному гиду. Экономия — в половину. Подобрать его легко в интернете, набрав в социальных сетях название страны и слово «гид». Поверьте, выбор будет огромный! У «частников» обычно есть договорённости с отелями и экскурсиями, они дают скидки на гостиницы порой большие, чем на популярных ресурсах. Отправиться на сафари в индивидуальной поездке с русскоговорящим гидом гораздо комфортнее, чем втридорога с группой от агентства. К тому же всегда можно подстроиться под нужные даты и придумать свою программу, что в пакетных турах просто невозможно!

Как посетить в один отпуск несколько стран

Многие путешественники совершенно напрасно забывают о существовании круизов! Если вы хотите за одну короткую недельную поездку познакомиться с нескольким странами, дешевле и комфортнее круиза не найти, пожалуй, ничего. Не придется тратить время на дорогу и дополнительные перелеты — пока вы спите, лайнер плывет в другую страну. Из плюсов также можно отметить тот факт, что ваш номер всегда с вами. Не нужно постоянно переезжать из отеля в отель, разбирать и паковать чемоданы. Это не только очень утомляет, но и съедает много времени. К тому же плыть на огромном лайнере — это тоже отдельное приключение! В Вашем распоряжении — целый город на воде с бассейнами, игровыми площадками, кино, казино, магазинами, ресторанами, иногда даже гольф полями и аттракционами.

Как не попасть в неприятную ситуацию

В каждой стране существуют свои правила, несоблюдение которых может повлечь за собой самые разные последствия. Порой законы, неповиновение которым может довести и до тюрьмы, не являются очевидными для большинства туристов. Не поленитесь подробно изучить их перед тем, как планировать свой отпуск, иначе путешествие может отклониться от запланированного сценария. В некоторые страны, например, в Японию, запрещён ввоз лекарств от простуды с определёнными компонентами. За их наличие туриста могут задержать. В Сингапуре за курение в неположенном месте, бросание мусора, нарушение правил перехода улиц или даже за оставленный грязным общественный туалет человеку грозят высокие штрафы. Многие путешественники поверхностно знакомы с правилами поведения в Арабских Эмиратах, однако не все опытные туристы в курсе, что в дубайском метро нельзя жевать жвачку! В Германии запрещены некоторые породы собак, поэтому, отправляясь в путешествие с любимым питомцем, обязательно проверьте список!

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Как не стоять в очередях в музеях

Главный совет: выбрав интересующую вас достопримечательность, покупайте билеты онлайн! Дело не только в скидке. Купив билет онлайн в музей Ватикана, например, вам не придётся стоять в очереди в кассы, ведь в пик сезона там можно потерять три-четыре часа. Также следует заранее узнавать о входах и выходах из зданий. Например, мало кому известно, что знаменитый Лувр имеет два входа: огромная очередь стоит в центральный, а запасной под аркой остаётся совсем незаметным. Мною лично проверено: туристов там немного и можно свободно купить билет, не теряя драгоценные часы в очередях.

Как сэкономить на транспорте

Транспорт — неотъемлемая часть практически любого путешествия. И зачастую именно на него уходят значительные затраты. Чтобы избежать нежелательных расходов, покупайте специальные туристические карты. В Риме, например, это Roma Pass. В неё входит не только пользование общественным транспортом, но и льготы на посещение музеев! Так, если турист живёт далеко от центра, экономия очевидна. Еще один способ — различные туристические автобусы, те самые, со вторым этажом, которые колесят по центру города и достопримечательностям в округе. Купив один билет, ездить на нём можно хоть по сто раз в день. Существуют тарифы, рассчитанные на разное количество часов: 24, 48, 72. Поскольку автобусов достаточно много, можно свободно перемещаться по городу за одну цену.