Ещё
Тверская область получит из бюджета 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тверская область получит из бюджета 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма 

ТАСС 5 сентября 2018
ЗАВИДОВО /Тверская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Тверская область в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Олег Сафонов на церемонии открытия моста, соединяющего жилые объекты с туристическими в Завидово.
"Мы сейчас разработали концепцию новой ФЦП на период 2019-2025 годы. Тверская область предложила интересный проект «Волжское море», мы его поддерживаем. В рамках этого проекта предполагаем выделение 1,5 млрд рублей по линии федерального бюджета, из средств регионального бюджета около 300 млн рублей, из внебюджетных источников — порядка 7 млрд рублей. Будет развиваться круизный туризм и в Тверской области", — заявил Сафонов.
По его словам, это будет межрегиональный проект. «Посетив Тверь, туристы могут дальше на речном транспорте путешествовать куда угодно по Волге». Он добавил, что начиная с 2019 года в планах начать финансировать этот проект.
О новой целевой программе
Ростуризм в конце июля представил паспорт ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», целью которой станет создание условий для эффективного развития сферы туризма РФ с увеличением вклада отрасли в ВВП страны на 70% к 2025 году.
Целевая программа должна способствовать комплексному развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры профильных кластеров по приоритетным видам туризма; развитию подготовки и повышению квалификации специалистов индустрии для улучшения качества услуг; продвижению туристских услуг в России и информации о них как на мировом, так и на внутреннем рынках. Также в программу заложено стимулирование развития отрасли через механизм субсидирования и грантовой поддержки.
ТАСС: последние новости
Международный аэропорт Ульяновск имени Карамзина открылся после реконструкции В аэропорту Шереметьево больше не будут объявлять опаздывающих пассажиров по фамилии Санкт-Петербург предложил Карачаево-Черкесии сотрудничество в сфере медицинского туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу580
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение