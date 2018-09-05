Тверская область получит из бюджета 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма

ЗАВИДОВО / Тверская область /, 5 сентября. / ТАСС /. Тверская область в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Олег Сафонов на церемонии открытия моста, соединяющего жилые объекты с туристическими в Завидово.

"Мы сейчас разработали концепцию новой ФЦП на период 2019-2025 годы. Тверская область предложила интересный проект «Волжское море», мы его поддерживаем. В рамках этого проекта предполагаем выделение 1,5 млрд рублей по линии федерального бюджета, из средств регионального бюджета около 300 млн рублей, из внебюджетных источников — порядка 7 млрд рублей. Будет развиваться круизный туризм и в Тверской области", — заявил Сафонов.

По его словам, это будет межрегиональный проект. «Посетив Тверь, туристы могут дальше на речном транспорте путешествовать куда угодно по Волге». Он добавил, что начиная с 2019 года в планах начать финансировать этот проект.

О новой целевой программе

Ростуризм в конце июля представил паспорт ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», целью которой станет создание условий для эффективного развития сферы туризма РФ с увеличением вклада отрасли в ВВП страны на 70% к 2025 году.

Целевая программа должна способствовать комплексному развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры профильных кластеров по приоритетным видам туризма; развитию подготовки и повышению квалификации специалистов индустрии для улучшения качества услуг; продвижению туристских услуг в России и информации о них как на мировом, так и на внутреннем рынках. Также в программу заложено стимулирование развития отрасли через механизм субсидирования и грантовой поддержки.