Крупным туроператорам предлагают заняться паломническими турами в Екатеринбург 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уральская ассоциация туризма предлагает крупным российским туроператорам заняться организацией паломнических туров в Свердловскую область, где расположены места памяти последнего российского императора Николая II и его семьи, причисленных Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых. Об этом сообщил в среду ТАСС президент ассоциации Максим Пузанков.
"Любой крупный федеральный туроператор может этим заняться, пока этим занимается только РПЦ и структуры, близкие к ней. Но думаю, что ситуация изменится в ближайшее время.
Рынок действительно огромный, крупный; можно организовать этот поток с постановкой чартеров, автобусов. Я считаю, что он может быть сопоставим с таким направлением, как Чехия", — сказал Пузанков.
По словам руководителя уральского отделения Российского союза туриндустрии, директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, серьезным импульсом к развитию паломнического туризма в Свердловской области стало в июле этого года 100-летие со дня гибели Николая II и его семьи. По данным Екатеринбургской епархии, Свердловскую область в памятные дни посетили более 100 тыс. паломников из различных регионов России и зарубежья.
"Надо учитывать, что у этого бизнеса есть своя специфика, есть целый ряд законодательных ограничений, этических моментов, которые связаны с трактовкой таких туров, их формирования, например, для детей школьного возраста. Но перспективы [в плане развития турпотока] у нас хорошие", — добавил он.
Память о царской семье
Развитие паломнического туризма в Свердловской области связано, прежде всего, с Екатеринбургом, где в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева была расстреляна семья Романовых, а также с урочищем Ганина Яма и городами Алапаевск и Верхотурье.
На месте дома Ипатьева, который был снесен в 1977 года, с 2003 года действует Храм-на-Крови, рядом с ним также открыт музей царской семьи. В урочище Ганина Яма, куда были привезены тела расстрелянных членов царской семьи, построен монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев.
В Алапатьевске расположен мужской монастырь Новомучеников Российских, а в Верхотурье — Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря, который был построен к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.